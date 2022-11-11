اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وأعلن عن تقديم 500 مليون دولار مساعدات دولية لمصر للتحول للطاقة الخضراء

وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ،أنه يجب على الدول الكبري أن تقف بجانب الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، متابعًا: تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.

وتابع بايدن أن العالم ليس بحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة والتحول الرقمي ولكن بحاجه إلى الحفاظ علي الغابات وتنمية الأشجار، مؤكدًا أن كثيرا من الدول في إفريقيا أصبحت “هشة” بسبب تغير المناخ وغياب الأمن الغذائي.

وأضاف أن آخر 8 سنوات هي الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق، حيث شهدت العديد من الفيضانات وموجات الجفاف.