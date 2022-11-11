علق عامل النظافة الذي عرف ببطل “واقعة الكشري” الشهيرة في مصر عن الصور التي انتشرت له أثناء توقيعه عقداً للعمل كمذيع في الراديو

وقال محمد عادل “الصور كانت مجرّد مزحة، أنه لم يوقع أي عقود ولم يبرم أي اتفاقيات.

جاء هذا التعليق بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لعادل، داخل مقر شركة إنتاج شهيرة، يوقع على أوراق قال البعض إنها عقد جديد له كمذيع راديو.

يذكر أن محمد عادل أعلن قبل أيام دخوله مجال الغناء، متعاوناً مع عصام شعبان عبد الرحيم في أغنية جديدة تحمل اسم “ولاد تسعة”، التي من المقرر طرحها قريبا.