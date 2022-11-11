سجل مسرح محمد عبده أرينا لقطة أخوية جميلة تجمع فنان العرب محمد عبده والفنان رابح صقر.
وجاء الحفل ضمن فعالية ليلة فنان العرب وأصدقائه المقامة في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض.
يذكر أن موسم الرياض انطلق قبل عدة أسابيع بالعديد من الفعاليات تحت شعار فوق الخيال.
فيديو | لقطة أخوية جميلة تجمع فنان العرب محمد عبده والفنان رابح صقر على مسرح محمد عبده أرينا في ليلة فنان العرب وأصدقائه ضمن #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/buziJhzXdM
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 11, 2022
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