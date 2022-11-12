خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها معلنة كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب من جديد.

وقالت في اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري عمرود أديب، “أنا بعتذر لحسام حبيب وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة”، مبينة أنهم كانوا ضحية “شيء أكبر منهم”.

وتابعت أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية أمام العلن، مؤكدة أن حسام حبيب “حب حياتها” و أنه هو من عرض عليها الزواج مجدداً وبالتالي هي وافقت.

وأضافت شيرين أنها بصحة جيدة، معلنة التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها.”أنا متسامحة، ولا استطيع أن أفعل ذلك بشقيقي، ولا استطيع أن أكون سبب في حزن والدتي بسبب خلافي مع محمد عبدالوهاب”.

وأشارت شيرين إلى أنها استفادت من الإقامة في المستشفى، وشكرت شقيقها محمد عبدالوهاب على ارسالها لهذه المستشفى، مؤكدة أن الطاقم الطبي كان لطيف وجيد معها