قال الفنان حسام حبيب، إن المشكلة التي كانت بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب من البداية كانت على أمر بسيط ولا يستحق كل ما حصل.

وأوضح حسام حبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه “الحكاية” المذاع عبر قناة mbc مصر، “مشاكلنا كانت هبلة.. وتدخل الناس هو الذي ضخم الموضوع، ومشاكلنا مثل أي بيت”.

وتابع حسام حبيب “تحدثت أنا وشيرين قبل الرجوع أننا لابد أن نركز في حياتنا، وأن نصلح من أنفسنا، وكل شخص منا يشرّف الآخر، وحياتنا الشخصية لن تظهر إلى العلن”، مضيفا “أنا أعذر الذين يكرهونني، لأنهم يحبون شيرين، وأنا كنت حزين على شيرين مثلهم”.

وطالبت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجمهور بالدعاء لها، مشيرة إلى أن عقد قرانها كان يوم الخميس بحضور الأصدقاء المقربين.