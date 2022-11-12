قررت منصة “تويتر” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إعادة علامة “رسمي” التي تظهر باللون الرمادي أسفل اسم الحساب مجدداً، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من قرار ماسك بإلغائها.

وذكرت التقارير، أنه ظهرت العلامة من جديد، تحت اسم بعض الحسابات، ومنها حساب “Twitter” الرسمي إلى جانب بعض العلامات التجارية الكبرى مثل كوكاكولا وغيرها من الحسابات.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الحاد على المالك الجديد للمنصة، بسبب تغريدته التي أفاد خلالها بأن العلامة تعمل على عدم المساواة بين الحسابات، معلقاً بقوله: “لقد قتلتها للتو.. علامة التحقق الزرقاء هي الأفضل”.