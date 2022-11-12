نمّت امرأة فرنسية أنفا على ذراعها، في تجربة قبل عملية زرعه على وجهها بعد أن فقدت جزءا كبيرا من أنفها أثناء تلقيها علاجا لمرض السرطان.

ويمكن للسيدة الآن الحصول على أنف جديد، وقد صنع خصيصا لها وهو مصنوع من مادة حيوية مطبوعةٍ ثلاثيةَ الأبعاد لاستبدال الغضروف، وتم زرعه في ساعدها.

وباستخدام رقعة جلدية من صدغها لتغطية الأنف البديل، نما الأنف على ذراعها لمدة شهرين قبل أن يتم زرعه في وجهها.

وقال المستشفى إنه «لم يتم إجراء هذا النوع من إعادة البناء من قبل في مثل هذه المنطقة الهشة والضعيفة بالأوعية الدموية، وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل تعاون الفرق الطبية مع شركة Cerhum البلجيكية لتصنيع الأجهزة الطبية المتخصصة في إعادة بناء العظام» .