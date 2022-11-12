تصل سيارة بيجو لاند تريك إلى المملكة لأول مرة من خلال الوكيل الرسمي “المجدوعي للسيارات”، والتي جمعت في تجهيزات الفل كامل بين التكنولوجيا الحديثة التي تجمع بين الراحة والعملية

1- بيك اب تتوفر بخيارين للمحرك: ديزل وبنزين، مع نظام دفع ثنائي (خلفي) أو رباعي.

2- محرك البنزين مؤلف 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر بنزين تيربو، بقوة 210 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 7 سرعات.

3- محرك الديزل مؤلف 4 أسطوانات سعة 1.9 لتر ديزل تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة يدوي 6 سرعات.

4- أكبر سرير للتخزين في السوق: الطول 1.63 متر، والعرض: 1.92 متر، والعمق/الارتفاع 0.5 متر. ويتضمن إضاءة LED ومقبس 12 فولت مخصص ومقاوم للماء.

5- قدرة الحمولة تفوق 1 طن (مع طي المقاعد الخلفية)، وقدرة السحب تصل 3 طن.

6- الإطارات القياسية ممتازة: جوديير لكل التضاريس تضيف إلى قدرات السيارة على الطرق الوعرة وتمكنها من الثبات على سرعة عالية.

7- ارتفاع أقرب نقطة من أسفل السيارة عن الأرض 235 مم، عمق الخوض المياه 600 مم، زاوية الميل الجانبي لغاية 42 درجة.

8- توجد حجرات تخزين صغيرة كثيرة في الداخل بسعة إجمالية 27 لتر، وفي الأبواب جيوب كبيرة تسع قوارير 1.5 لتر. بما في ذلك حاملات الأكواب في الأمام والخلف ومشابك قابلة للسحب لحمل أحجام 4 كيلوجرام في الجزء الخلفي من المقاعد الأمامية

9- مناسبه للاستخدام العائلي، مع التركيز على تصميم مقاعد مريحة، وميزة مثبت مقعد الطفل بالمقعد الخلفي اليمين واليسار (بدون الوسط)، وفتحات مكيف هواء خلفية مع المكيف الاختياري.

10- شاشة المعلومات والترفيه في فئة فل كامل مقاس 10 بوصة مع قرص تخزين بسعة 10 جيجابايت، وتدعم الاقتران بالهاتف الذكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

11- التجهيزات الأساسية تشمل نظام الثبات الإلكتروني وقوة الجر ونظام المساعدة على صعود التلال ونظام التحكم بتأرجح المقطورة.

12- من التجهيزات التي تميز فئة فل كامل: 4 وسائد هوائية بدلا من 2، وكاميرات في المرايا الجانبية لمراقبة معظم محيط السيارة عند الركن والتحرك في الأماكن الضيقة، والمرايا الخارجية كهربائية الضبط، وجنوط العجلات من السبائك المعدنية الخفيفة بدلا من الحديد.

13- تتوفر مجموعة تضم 60 إكسسوار خاصا بما فيها عتبات الأبواب وطبقة واقية تم تشكيلها بالحرارة لحماية سرير الحمولة وسقف زجاجي صلب وعمود مانع للانقلاب مصنوع من الكروم وجهاز إنذار وحصيرة أرضية، وسواء كانت جمالية أو عملية أو تقنية، فهي معتمدة بشكل رسمي وخضعت لاختبارات التحمل المماثلة لاختبارات التجهيزات القياسية.