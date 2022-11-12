تعتبر سيارة إم جي GT 2022 واحدة من السيارات السيدان التي تميزت بتصميمها الرياضي الجريء، والذي يميل إليه الشباب بدون شك.

وتتوفر سيارة إم جي GT 2022 في السعودية من خلال 3 فئات مميزة، لدى وكيل العلامة الصينية الحصري، شركة تأجير للسيارات.

مزايا سيارة mg gt موديل 2022

حصلت سيارة mg gt موديل 2022 على تصميم خارجي يجمع بين اللمسات العصرية الجريئة، والطابع الرياضي بشكل واضح، والذي عززت تلك الخطوط البارزة التي ظهرت أعلى غطاء المحرك وجانبي السيارة.

وحصلت السيارة الصينية على واجهة أمامية وحشية، بفضل الشبك الأمامي الذي احتل مساحة كبيرة من الواجهة الأمامية، حيث جاء بفتحات عمودية بدت متداخلة في بعضها البعض باللون الأسود، مما ترك طابعاً فريداً على الواجهة.

بالإضافة إلى ما سبق تميزت بمصابيح أمامية بتصميم حاد ومسحوب إلى الجوانب مما عزز الطابع الرياضي والهجومي للسيارة السيدان، تعمل بتقنية LED المدمج، كما زودت بالإضاءة النهارية بتقنية الـ LED كذلك.

وارتكزت السيارة السيدان على جنوط بتصميم توماهوك، مصنوعة من المعدن الخفيف، مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى مرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائياً، والتي تدعم ميزة التدفئة لإزالة الضباب.

وفي الخلف، حصلت السيارة على جناح مدمج بصندوق الأمتعة والذي أعطى انطباعاً أنيقاً للسيارة، كما زودت بمصابيح خلفية صغيرة بتصميم متموج ليعزز طابع الديناميكية، فيما حصلت السيارة على منافذ العادم المزدوجة التي تركت طابعاً رياضياً على السيارة.

وتتوفر السيارة الصينية في السوق السعودي بعدة ألوان مميزة نذكر منها: الأحمر، الأبيض، الأسود، الرمادي، الأسود، وفيما يخص أبعاد سيارة mg gt موديل 2022، فقد بلغ الطول 4,675 مم، فيما بلغ العرض 1,842 مم، وبلغ الارتفاع 1,480 مم.

بالإضافة إلى ذلك بلغ الخلوص الأرضي: 145 مم، فيما بلغ ارتفاع قاعدة العجلات: 2,680 مم، ووزن السيارة فارغة بلغ 1,318 كجم.

مقصورة المتطورة سيارة mg gt موديل 2022

وفي الداخل، حرصت علامة إم جي على تدعيم مقصورة سيارتها السيدان بتلك اللمسات الأنيقة والمستوحاة من السيارات الرياضية.

وظهر ذلك بوضوح في المقاعد الأمامية التي غلب عليها الطابع الرياضي، والتي توفر دعماً مثالياً لجسم الركاب، فحملت المقاعد الخطوط الحمراء والبيضاء وجاءت مكسوة بالجلد.

بالإضافة إلى ذلك يدعم مقعد السائق ميزة القابلية للتعديل يدوياً أو كهربائياً حسب الفئة،وفيما يتعلق بالمقاعد الخلفية في السيارة، فجاءت مقسمة بنسبة 6:4، وقابلة للطي؛ حيث تسمح بتوفير مساحة تخزين أمتعة أكبر عند عدم وجود ركاب.

وبشكل عام تميل المقصورة للسيارة الصينية إلى توفير الجهد وتعزيز راحة القائد، فجاءت جميع أنظمة التحكم موجهة للسائق.

فضلاً عن ما سبق، حصلت السيارات على لمسات أنيقة برزت بوضوح من خلال تطعيمات الألومنيوم على مقبض ناقل الحركة، بالإضافة إلى تلك النافذة البانورامية في السقف.

بالإضافة إلى ذلك تدعم سيارة إم جي GT ميزة الدخول الذكي إلى المقصورة بدون مفتاح.

كما تميزت السيارة بمستوى مثالي من الترفيه والتكنولوجيا، فجاءت مزودة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة.

فضلاً عن تزويدها بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، والتييمكنها الاقتران بالهاتف الذكي عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتكاملت السلسة الترفيهية في السيارة، بحصولها على نظام الصوت المكون من 4 أو 6 سماعات.

كما يمكن تشغيل السيارة من زر المحرك، فيما يتم التحكم في درجة حرارة المقصورة من خلال مكيف الهواء الأوتوماتيك.

الأمان في سيارة mg gt موديل 2022 وأنظمة المساعدة

ونصل الآن إلى أبرز مزايا سيارة سيارة mg gt موديل 2022، والخاصة بجانب السلامة والأمان، فجاءت السيارة الصينية مزودة بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان.

وشملت النقاط التالية:

1-الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية/ الوسائد الهوائية الستائرية

2-كاميرا الرؤية الخلفية/ كاميرا رؤية شاملة 360 درجة

حساسات مساعدة الركن الخلفي

3-كذلك حصلت على مثبت مقعد الطفل

4-مزودة بنظام الفرملة الكهربائية

5-كذلك زودت بنظام مراقبة ضغط

6-تتوفر بنظام تحذير التصادم الأمامي

7-يوجد تحذير مغادرة المسار

8-كذلك زودت بفرامل مانعة للانغلاق

9-التحكم الإلكتروني بالثبات، والتحكم على المنحدرات

10-تدعم ميزة التحكم الذكي بالمصابيح

11مراقبة المنطقة العمياء

12-نظام تثبيت السرعة

أسعار سيارة ام جي GT 2022 في السعودية

فيما يخص أسعار سيارة ام جي GT 2022 في السعودية، فهي تتوفر لدى وكيلها الحصري بأسعار تنافسية، كالتالي:

سيارة ام جي GT 2022 الفئة القياسية – 65,605 ريال شامل الضريبة

سيارة ام جي GT 2022 الفئة كومفرت – 76,530 ريال شامل الضريبة

سيارة ام جي GT 2022 فئة لكجري – 80,555 ريال شامل الضريبة