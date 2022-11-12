رسخت المملكة برتوكول إستقبال فريد من نوعه باتت دول المنطقة تحذو حذوه، إذ وصل الرئيس الأمريكي مصر وكانت وزيرة التخطيط في إستقباله وليس الرئيس السيسي .

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الجمعة، للمشاركة في “قمة المناخ”، وكانت باستقباله وزيرة التخطيط المصرية، هالة سعيد، ولم يكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موجودا في استقبال بايدن في المطار لدى وصوله.

ويشارك الرئيس الأمريكي في القمة المنعقدة في شرم الشيخ، بعد يوم من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.