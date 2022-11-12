أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن سعادتهم باختيار المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لهم لقائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022.

ومن جانبه علق عبد الله عطيف قائلا: “تمثيل الوطن في أكبر المحافل شرف لأي لاعب، والحمد لله على هذا الشرف وبإذن الله نمثل الوطن خير تمثيل ولا نستغني عن دعمكم ودعائكم الذي نحتاجه أكثر من أي وقت مضى”.

فيما قال فهد المولد:”شرف كبير تواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني في أكبر محفل رياضي بمونديال 2022 وبإذن الله نكون أهلاً لهذه الثقة ونقدم مشاركة مشرفة تعكس اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة للشباب والرياضة”.

وعلق سالم الدوسري، قائلاً: “كلنا في خدمة الوطن الغالي صقورًا نحلق لرفع راية الأخضر عاليًا”، بينما قال فراس البريكان: “اللهم لك الحمد.. لا يوجد شعور أفضل من تمثيل الوطن في أعلى المحافل”.