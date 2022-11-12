شاهد..أحزن احتفال للاعب إيراني سجل هدفين دعمًا للاحتجاجات

شهدت إحدى مباريات الدوري الممتاز لكرة الصالات الإيرانية، صورة أخرى من صور التنديد بالنظام الإيراني ودعم الاحتجاجات.

وقام اللاعب هاشم شير علي لاعب فريق زارند الإيران بعد تسجيله لهدفين، بأحزن احتفال ممكن يقوم به، وذلك دعما للاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

وتكرر ذلك المشهد في أكثر من بطولة رياضية إيرانية، حيث رفض منتخب إيران لكرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية غناء نشيد النظام الإيراني وكذلك المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية في بطولة العالم بدبي.

ونشرت “صدى” عدة مقاطع في وقت سابق وثقت رفض أندية إيرانية للاحتفال رغم الفوز، منهم استقلال الإيراني الذي رفض الاحتفال بتتويجه بكأس السوبر.

يذكر أن الاحتجاجات الإيرانية لا زالت مستمرة في مختلف مناطق ومحافظات إيران، منذ أكثر من شهرين وذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بسبب الحجاب الإلزامي.