صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بأن إقامة بطولة كأس العالم في قطر يعتبر “فرصة ذهبية”.

وقال المسحل: “الأخبار داخل معسكر المنتخب الوطني، لعبوا عدة مباريات ودية في معسكر أبو ظبي”، مضيفا: “الجهاز الفني منح اللاعبين راحة يومين ويوم الأحد يستكمل المعسكر والأربعاء نخوض أخر مباراة أمام كرواتيا وصيف كأس العالم وبعدها ننتقل إلى الدوحة”.

وتابع:” نتمنى أن نقدم نتائج في مونديال قطر تليق بتطور مستوى الكرة السعودية”.

وأضاف:” إقامة كأس العالم في قطر 2022 له فوائد كثيرة، يعتبر أمر هام لنا جميعا كعرب وفرصة ذهبية لاظهار الجانب المشرق من الثقافة العربية والامكانيات التي يتمتع بها العرب وفرصة نسكت بعض الأصوات التي تنتقدنا”.