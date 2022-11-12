تمكن رجال الأمن من كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق

وقال الأمن العام في مقطع فيديو على حسابه في تويتر، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مواطن بخائلة وثق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله، والتلفظ والهرب من الموقع، كما ضبط بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، 4 مقيمين من الجنسية الفلبينية سلبوا مبالغ ومصوغات ذهبية من منزل مقيم من الجنسية ذاتها.

وتمكنت شرطة جازان، من ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في تجاويف مركبته، فيما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث سلب.

وألقت شرطة مكة المكرمة القبض 4 أشخاص ارتكبوا حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب كيابل كهربائية،أما القوات الخاصة لأمن الطرق، فضبطت مواطنًا بحوزته 9676 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.