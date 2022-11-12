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السبت12 نوفمبر

صورة..أحدث ظهور للاعب النصر تاليسكا في حفل غنائي

منذ 29 دقيقة
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صورة..أحدث ظهور للاعب النصر تاليسكا في حفل غنائي
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ظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم نادي النصر، في حفل غنائي له في البرازيل، وذلك في أحدث ظهور له.

وكان تاليسكا قد استُبعد، عن قائمة منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، والتي ستشارك ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا، سويسرا والكاميرون.

والفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر كان قد استقر على منح أندرسون تاليسكا إجازة إضافية قبل الانضمام لمعسكر الفريق المقرر له في 27 نوفمبر الجاري في مدينة أبو ظبي.

ويمارس لاعب النصر شغفه في البرازيل كمغنٍ للراب، حيث شارك خلال الفترة الماضية في العديد من الحفلات الغنائية في بلاده.

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