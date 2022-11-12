يدشن المنتخب الوطني، غدا الأحد، في الرياض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الإعدادي لكأس العالم التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

وستقام المرحلة الرابعة خلال الفترة 13 نوفمبر – 16 نوفمبر، وسيخوض الأخضر خلالها مواجهة ودية أمام منتخب كرواتيا في السادس عشر من شهر نوفمبر على ملعب مرسول بارك عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وسيجري الأخضر حصة تدريبية يوم غدٍ عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب مرسول بارك، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن المدير الفني إيرفي رينارد كشف عن قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم وهم 26 أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، علي البليهي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري.