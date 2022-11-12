أوضحت الأحوال المدنية اليوم السبت، ضوابط تسجيل الأسماء في الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بتويتر “أنه يجوز تسجيل الاسم معرف معرف ب(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدراجة بالمجتمع (مثل) البراء، العنود، الجوهرة، الوليد”.

وأضافت أن الاسم يسجل مجرداً من الألقاب (مثل) السيد وغيره، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم (مثل) المعروف بكذا.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة (مثل) محمد صالح، محمد مصطفي، وأيضاً يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية (مثل) عبدالرسول.