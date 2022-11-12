علقت الإعلامية ياسمين عز، على إعلان الفنانة شيرين عبدالوهاب عودتها لزوجها حسام حبيب .

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج “كلام الناس” المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر “أنا مش جايه أفرح فيكم، ولا جايه أشمت فيكم، أنا جايه أقولكم، واحد ليَّا، وصفر ليكم، قلبي مفرفح من الفرحة”، متابعة “أنا فخورة بشيرين ومبسوطة بيها وقلبي منتعش من الفرحة بعد عودتها لحسام حبيب وأنا بسقف لها لأنها ست أصيلة وقولنا أن الست ملهاش إلا بيت جوزها”.

وأردفت: “كان نفسي أعمل تسريحة أم العروسة علشان شيرين رجعت لحسام بس قولت ألبس أبيض علشان أحتفل بالخبر ده، وقولنا مفيش كرامة بعد الزواج ومفيش كرامة بين الزوج وزوجته “.

وأضافت “شيرين طبقت كلامي بأن الكرامة تكون داخل الدرج بدليل قولها أحنا مش بنطفش أحنا بنعمر واعتذارها لصوتها العالي ولا كرامة بين الرجل ومراته وربنا يرضى على شيرين دنيا وأخرة”.