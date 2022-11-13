تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫89584 مقابل الريال الواحد 0٫25640

الدولار: 3٫75992 مقابل الريال الواحد 0٫26596

درهم إماراتي:1٫02364 مقابل الريال الواحد 0٫97691

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55721

دينار أردني: 5٫30320 مقابل الريال الواحد 0٫18857

دينار كويتي: 12٫27618 مقابل الريال الواحد 0٫08161

دينار بحريني: 9٫99541 مقابل الريال الواحد 0٫10005

الريال القطري: 1٫03266 مقابل الريال الواحد 0٫96837

الدرهم المغربي:0٫35312 مقابل الريال الواحد 2٫83458

الجنيه المصري:0٫15444 مقابل الريال الواحد 6٫47516