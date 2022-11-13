تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫89584 مقابل الريال الواحد 0٫25640
الدولار: 3٫75992 مقابل الريال الواحد 0٫26596
درهم إماراتي:1٫02364 مقابل الريال الواحد 0٫97691
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55721
دينار أردني: 5٫30320 مقابل الريال الواحد 0٫18857
دينار كويتي: 12٫27618 مقابل الريال الواحد 0٫08161
دينار بحريني: 9٫99541 مقابل الريال الواحد 0٫10005
الريال القطري: 1٫03266 مقابل الريال الواحد 0٫96837
الدرهم المغربي:0٫35312 مقابل الريال الواحد 2٫83458
الجنيه المصري:0٫15444 مقابل الريال الواحد 6٫47516
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