أتاح تطبيق فيسبوك خلال الفترة الأخيرة للمستخدمين، إمكانية إزالة المعلومات الشخصية، والتي قد تشمل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني من قاعدة بيانات الشركة.

ويمكن إزالة رقم الهاتف من حساب فيسبوك وفقًا للخطوات التالية:

– يجب في البداية أن يقوم المستخدم بفتح أداة إزالة جهات اتصال فيسبوك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لذلك.

– ضرورة تحديد رقم الهاتف الشخصي أو رقم الهاتف الأرضي الخاص بك، ثم النقر على التالي.

– أدخل رقم الهاتف المحمول حتى يتم التحقيق منه من خلال الرمز التأكيدي الذي يتم إرساله على الهاتف.

– على المستخدم تحديد “فيس بوك وMessenger” أو “Instagram” والتي ترغب في التحقق من البيانات الموجودة على أي منها.

– يجب إدخال الرمز التأكيدي الذي يصلك ثم النقر على التالي.

– في حال أكتشاف رقم هاتفك فإنه سوف تتلقى رسالة تنص على أنه قد وجدنا هذا الرقم.

– سوف يوجه التطبيق سؤال بشأن إذا كنت تريد حذف رقم هاتفك.

– يجب النقر على خيار تأكيد إذا كنت تريد حذف رقمك الخاص.

– خلال ثواني بسيطة سوف يُخبرك بأن طلبك كان ناجحاً.