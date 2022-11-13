أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، على تضاؤل فرصة مشاركة سلمان الفرج، قائد المنتخب الوطني، في المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل.

كشفت التقارير، عن صعوبة مشاركة الفرج في المباراة المقبلة لعدم اكتمال جاهزيته، حيث إن اللاعب يحتاج إلى مزيد من التأهيل للوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وأشارت إلى أنه سيصبح جاهزا للقاء المنتخب الأرجنتيني في أولى مواجهات “الأخضر” بمونديال كأس العالم بقطر 2022، فيما تعرض “الفرج” لإصابة قوية بالكتف إثر تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي آيسلندا، خلال مواجهة الفريقين الودية.

وسقط سلمان الفرج على كتفه وقام الجهاز الطبي بالتدخل، واستبداله باللاعب أيمن يحيى، في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر (1/0).