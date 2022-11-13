مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

سجلت مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة اليوم الأحد، حيث بلغت درجة الحرارة بها 35 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة.

وجاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن القنفذة والأحساء سجلوا 34 مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان وينبع 33 درجة مئوية، فيما سجّلت الرياض والمدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة والعلا 31 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 10 درجات مئوية، ثم الباحة 11 درجة، وطريف 12 درجة مئوية.

مكة، المركز الوطني للأرصاد، أبها، درجات الحرارة الصغرى، درجات الحرارة الكبرى، جدة، المدينة المنورة، الدواسر

وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف ورفحاء وحفر الباطن أعلى رطوبة 95%.