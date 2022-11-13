الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد13 نوفمبر

مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

منذ 36 دقيقة
0
مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
تابعوا صدي على

سجلت مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة اليوم الأحد، حيث بلغت درجة الحرارة بها 35 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة.

وجاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن القنفذة والأحساء سجلوا 34 مئوية، وكل من جدة والدمام وجازان وينبع 33 درجة مئوية، فيما سجّلت الرياض والمدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة والعلا 31 درجة.

أما درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 10 درجات مئوية، ثم الباحة 11 درجة، وطريف 12 درجة مئوية.

مكة، المركز الوطني للأرصاد، أبها، درجات الحرارة الصغرى، درجات الحرارة الكبرى، جدة، المدينة المنورة، الدواسر

وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف ورفحاء وحفر الباطن أعلى رطوبة 95%.

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    بالصور.. زواج ابنة ترامب الصغرى من ملياردير عربي

    بالصور.. زواج ابنة ترامب الصغرى من ملياردير عربي

    منذ 26 دقيقة
    0
    145
    فتح باب التوظيف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

    فتح باب التوظيف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

    منذ 31 دقيقة
    0
    1100
    مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

    مكة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

    منذ 36 دقيقة
    0
    خبير بريطاني: هناك سلاح روسي يشكل تهديدًا كبيرًا للقوات الأوكرانية

    خبير بريطاني: هناك سلاح روسي يشكل تهديدًا كبيرًا للقوات الأوكرانية

    منذ 41 دقيقة
    0
    1100
    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوفر وظائف شاغرة

    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوفر وظائف شاغرة

    منذ 51 دقيقة
    0
    1100