قرر المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد، استبعاد فهد المولد، واستدعاء نواف العابد في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

وأصدر المنتخب الوطني، بيانًا جاء فيه، أنه قرر المدير الفني إيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر TM2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية “WADA” في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية ” CAS” الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي.