نشر حساب مزيف ينتحل اسم شركة أدوية أمريكية على منصة “تويتر”، تغريدة تسببت في خسائر بنحو 15 مليار دولار للشركة.

وادعى الحساب المزيف لشركة الأدوية الأمريكية “Eli Lilly”، أن الشركة توزع الأنسولين مجانا، وذلك بعد ساعات من حصوله على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات؛ الأمر الذي أثار حالة من الغضب ضد المالك الجديد لـ”تويتر” إيلون ماسك بسبب سياساته الجديدة.

وأدت تلك التغريدة إلى هبوط سهم الشركة إلى 352.30 دولار خلال أول أمس الجمعة، مقابل 368.36 دولار يوم الخميس 10 نوفمبر وانخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 15 مليار دولار.

واعتذرت الشركة عبر حسابها الرسمي، عما بدر تجاه المجتمع من الحساب المزيف، مؤكدة أن الأنسولين ليس مجاناً كما أشيع.