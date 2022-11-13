أقدم شاب مصري يُدعى مصطفى نور، على توثيق لحظة انتحاره عبر بث مباشر خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث ظهر وهو على سور القلعة مستعدا لإلقاء نفسه من أعلاه.

وأوضح الشاب الذي ألقى بنفسه من فوق سور القلعة خلال البث المباشر: “أنا الفترة الأخيرة دي اتعرضت لمواقف كتير صعبة، خلتني إنسان ضعيف مبقتش قادر أستحمل، فقررت إن أنا خلاص كدة أنهي حياتي”.

وتابع الشاب: “روحت البرج قالولي ممنوع تدخل لوحدك، فجيت هنا أنا دلوقتي في القلعة وهنط دلوقتي”، متابعًا: “مش مسامح أبويا، مش مسامحه، أبويا هو اللي وصلني لكده”، لينتهي البث بأصوات كثيرة حول الهاتف الذي تبين أنه سقط من يد الشاب، منهم رجل يقول: يا حاجة بلغي الشرطة واحد رمى نفسه من هنا.