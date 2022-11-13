أعرب نجم المنتخب الوطني السابق سامي الجابر، عن سعادته بانضمام نواف العابد لقائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

وقال الجابر: “الكابتن نواف العابد واحد من أكبر المواهب اللي مرت على الكرة السعودية، شاء القدر أن لا نستمتع به في مونديال 2018 بسبب الإصابة”.

وأضاف:” سعيدين بعودته لتشكيلة مونديال 2022 إنصاف كبير ونراهن على خبرته وإمكانياته، شكراً للكابتن فهد المولد قدمت لمنتخب بلدك كل شي وننتظرك عودتك قريباً”.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، قرر استبعاد اللاعب فهد المولد واستدعاء نواف العابد بدلاً منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم.