تزامنا مع الثورة الإيرانية الحالية، باتت المراقد والأضرحة خالية تماما بعدما كانت بمثابة بيوت الزكاة ويشرف عليها المعممون ويأخذون الأموال لصالحهم.

والتقطت صورة لمرقد عبد العظيم الحسني جنوب طهران، فجر اليوم الأحد، وهو خال تماما من الزوار، في مشهد يؤكد على استفاقة الشعب الإيراني وعدم ثقتهم في نظام الملالي وتدليسه في الدين من أجل جني الأموال والمرابحة.

وتستمر مظاهرات الشعب الإيراني ضد النظام الإرهابي، حتى الآن، وسط مطالبات بالحرية والحقوق التي طالما حرموا منها، في انتفاضة أشعل فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الملالي بسبب الحجاب الإلزامي.