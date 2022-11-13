علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على استبعاد مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد للاعب فهد المولد واستدعاء نواف العابد بدلا منه، في القائمة المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال المريسل: “موضوع استبعاد فهد المولد واستدعاء نواف العابد تستطيع الحديث عنه عاطفياً و لن يلام أحد، لكن قانونياً و فنياً هل كان القرار المتخذ صحيح !؟ “.

وأضاف: “شخصياً لن أتحدث إلا بعد نهاية كأس العالم فالحديث لايجدي، بالتوفيق للاعبينا في المهمة الدولية وبحول الله نحقق نتائج إيجابية”.

وتابع: “فهد المولد يا ما أسعدنا وهو يعلم أن إستبعاده للمصلحة العامة لمنتخبنا، فهد يحتاج وقفة مننا جميعاً فلن ننسى هدفه المؤهل لكأس العالم بروسيا الذي سجله في اليابان، وأتمنى من الاتحاد السعودي لكرة القدم ضم المولد لقائمة المكافأت”.

يذكر أن المنتخب الوطني، أصدر اليوم الاحد بيانًا جاء فيه، أنه قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر TM2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة.