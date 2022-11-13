لا شك ان جمال البيئة التي يبحث فيها الجميع عن متنفس هوائي عليل ناتج عن تلك الأشجار الخضراء العالي منها والمتدني ذلك المتنفس النقي، والجو المنعش، والمنظر الذي يجدد النشاط ويعيد الحيوية، لناظريه حيث لا أبلغ من تأثير (جمال) البيئة على النفس البشرية، لتسارع دوما وابدا للبحث عن بساط أخضر أو شاطئ بحر تسمع منه حفيف امواجه الهادئة مما يجعل الأجواء في جزء من الأوقات تشعرك بجمال الحياة كل تلك العبارات والجمل ما هي الا اوصافا لجمال البيئة الجميلة وها أنذا وخاصة بعد تناولي الغداء بعد عصر كل يوم اتكئ على معد لجلوسي امام نخلة وهي حاضنة لنخيلات أخرى وتراني أرعاها لتكبر صغارها ولاستمتع بوقت وان كان قصيرا بمكونات تلك الحديقة الجميلة داخل منزلي وعبر تلك الدقائق تراني اقلب ناظري يمنة ويسرة والى اعلى تارة والى اسفل تارة الأخرى متأملا ومتفكرا بمكونات تلك الحديقة التي خلقها الله سبحانه وخاصة تلك النخلة المريمية (اعني نخلة السيدة مريم ام عيسى عليه السلام ) التي وجه الله مريم ابنة عمرات لتهز بجذعها لتتساقط عليها تلك الرطب الجني (الله ما احلاها) بس قبل ان يطالني ما يسمى بداء السكري هذا الذي حرمني من التمتع برطب نخلتي ان الامر.

لعجيب نبتة تنشا من نواة وتتطور وتنتج اولادا وبناتا وهي تكبر بالرعاية حتى يحين وقت ظهور ثمارها لا تريد غير ماء لتشربه بين فينة وأخرى فيالها تلك الساعة من جمال ووجود تلك الحديقة المصغرة ببيتي هو من العناية باستصلاح تلك الأرض وهو جزء من القضاء على التصحر وحفاظا على مقومات تلك البيئة الصغيرة التي تعتبر جزءا عاملا على خفض الانبعاث الحراري ولدرء مخاطر التغير المناخي ولو بشكل مصغر ولكنه مع غيره سيكون كبيرا وواسعا في يوم ما واذا كان هذا هو همي كفرد فلذا ادعو كل من يملك مزرعة ان يسورها بغرس أشجار تساعد على خفض الحرارة بصفة عامة فلم لا يهتم المزارعون بحماية مناطقهم المتمثلة بمزارعهم من الانبعاث الحراري وتلطيف أجواء تلك المناطق بغرس ملايين الأشجار حول مزارعهم خاصة وان لدى الكثير منهم شجر ما سمى الاثل الذي لا يعطش كثرا ولا يحتاج لعناية خاصة كبعض الأشجار انه لأمر.

سهل ولكنه جميل جدا فغير انه ملطف للأجواء هو حماية لمزارعهم من بعض الظروف المناخية أتمنى ان يكون لدعوتي هذه تأثير وتلقى استجابة من المزارعين وظني انه في يوما ما سيفرض هذا الوضع على المزارعين لما فيه من المصالح العامة والخاصة وحفاظا على كوكب الأرض من الاخطار ومساهمة في نمو الاقتصاد الأخضر وفقا لا علان الرياض الخضراء والسعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر وجميعها سبق وأعلنها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ولو دققنا النظر بتلك المبادرات الثلاث لاتضح لنا انها ذات فوائد جمة تتمثل في بالعمل على تعزيز التنمية المستدامة وإيجاد فرص اقتصادية في المنطقة إضافة الى توفير عمل للأبناء وخلاف ذلك وهو بالتالي يجر الى نفع متواصل للأجيال القادمة علما ان المزارعين المتمثلون بالآباء والاجداد كانوا يحرصون على تسوير مزارعهم بشجر الاثل حماية لها من الظروف المناخية الضارة كالرياح العاتية والسيول الجارفة واختم بما قاله الدكتور حسين أبو الريش، أستاذ علم البيئة أن ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن الانبعاثات الحرارية يهدد البشر والحيوانات والنباتات، فيتأثر إنتاج المحاصيل الزراعية، ما يسبب خسائر اقتصادية وبالله التوفيق.