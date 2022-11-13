قال النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي أن المنتخب الأرجنتيني مرشح للفوز بكأس العالم بسبب ليونيل ميسي ، مبينا أنه يحلم باللعب بجوار الأخير في صفوف برشلونة الإسباني.

وأفادت تقارير إخبارية أن ميسي ربما يعود لصفوف برشلونة، الذي رحل عنه في صيف العام الماضي لسان جيرمان.

وقال ليفاندوفسكي أنه ليس لديه أي معرفة حول تلك التكهنات، فإن مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق شدد على رغبته في اللعب بجوار ميسي إذا سنحت الفرصة لذلك، بحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية

وتابع “ميسي لاعب رائع بتمريراته المذهلة التي يلعبها لأي مهاجم، إنه يعرف كيف يضع الكرة في منطقة الجزاء، وبين الخطوط. إنه الأفضل في العالم فيما يتعلق بهذه المهارة. لا أعرف ما الذي يحدث الآن، ولكن بالنسبة لأي مهاجم فإن اللعب مع ميسي سيكون حلما بالتأكيد”.

ويعتبر ليفاندوفسكي ميسي منافسًا، في ظل قيادته منتخب الأرجنتين في المونديال، الذي يجرى للمرة الأولى في الوطن العربي، حيث قال “أعتقد أن الأرجنتين مع ميسي من المرشحين للفوز بكأس العالم. لم يخسروا في 30 مباراة متتالية، ويلعبون بشكل جيد ويمكنكم أن تروا أنهم فريق جيد حقًا”.

وأضاف لاعب برشلونة “إذا نظرتم إلى كرة القدم على مدى السنوات العشر أو الـ15 الماضية، فإن الشخصين الرئيسيين هما ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي النهاية ، إذا كنتم تفكرون فيمن يستحق الفوز بكأس العالم، فإن هذين الاسمين يظهران دائمًا، إنهما أساطير.

وفيما يخص فرص منتخب بولندا في أكبر بطولة لكرة القدم، فقد اعترف ليفاندوفسكي بأن فريقه يجب أن يكون في أفضل حالاته لعبور المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي السعودية والمكسيك.

يذكر أن ليفاندوفسكي يستعد للعب ضد ميسي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر، رغم الشائعات المستمرة بأن الثنائي ربما يلعبان في نفس الفريق، إذا كان قائد منتخب (التانجو)، الفائز 7 مرات بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في العالم، يتطلع للعودة إلى قلعة (كامب نو).