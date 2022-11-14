تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫88275 مقابل الريال الواحد 0٫25755

الدولار:3٫76050 مقابل الريال الواحد 0٫26592

درهم إماراتي:1٫02379 مقابل الريال الواحد 0٫97676

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54700

دينار أردني: 5٫30402 مقابل الريال الواحد 0٫18854

دينار كويتي:12٫29442 مقابل الريال الواحد 0٫08159

دينار بحريني:9٫95126 مقابل الريال الواحد 0٫10050

الريال القطري:1٫03282 مقابل الريال الواحد 0٫96822

الدرهم المغربي:0٫35159 مقابل الريال الواحد 2٫84692

الجنيه المصري: 0٫15471 مقابل الريال الواحد 6٫46374