أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2022م بكمية (1,009,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود).

وبين معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزونات الإستراتيجية من القمح عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح ، مبيناً أن فترة وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (أبريل – يونيو2023م ) بواقع (16) باخرة، موزعة على (5) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (321) ألف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (378) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (255) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن. وتم الترسية على (7) شركات عروضها المطابقة للمواصفات والأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وأوضح معاليه أن المؤسسة انتهت من موسم شراء القمح المحلي لهذا العام بشراء صافي كمية (538,436) طناً، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الإستراتيجية منه.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: هنا .