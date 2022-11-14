بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة حائل تشغيل خط المياه في مركز سعيدان (115 كلم غرب حائل).

وأوضحت الشركة أن عملية ضخ المياه تتم عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مروراً بخزانات مياه بزاخة، ووصولاً إلى مركز سعيدان، مشيرةً إلى أن المشروع يخدم أكثر من (1450) مستفيدًا، حيث تم تنفيذ عدد (185) توصيلة مياه، إضافة إلى تنفيذ شبكة مياه بأطوال بلغت (10،446) ألف متر طولي، مع ربط على الخزان الأرضي بسعة 2000م3.

وأكدت المياه الوطنية مضيها في تنفيذ المشروعات المائية والبيئية وفق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع في نسب التغطية، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات.