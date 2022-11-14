كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر أكتوبر من عام 2022م والتي بلغ عددها 20594 حالة اسعافية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية .

وأوضحت الهيئة ان البلاغات تنوعت مابين حواث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسيه وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة حيث بلغت ( 7093) حالة اسعافية بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (2684) كما سجلت في المرتبة الثالثة الازمات التنفسية بـ ( 2080) حالة .

ونوّهت الهيئة أن غرفة العمليات تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة .