أبدى لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، فهد المولد، رضاه من قرار مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد استبعاده من قائمة المنتخب.

وقال المولد :”عجبا لأمر المؤمن إن كله له خير، إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، الحمد لله اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير”.

وتابع :””راضي بما كتبه الله لي دائما، روحي وكل ما املك مع شعار المملكة ولا ارضى الضرر، الحمد لله واتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح، كلنا قدام”.

يذكر أن مدرب الأخضر استدعي اللاعب نواف العابد بدلا من فهد المولد في التشكيلة التي سيخوض بها منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.