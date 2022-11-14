غادر سمو ولي العهد لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين بإندونيسيا وسيقوم بزيارة عدد من الدول الآسيوية الرياض 20 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022 م واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ .

كما سيقوم سموه بزيارة عدد من الدول الآسيوية من منطلق حرص المقام الكريم ــ حفظه الله ــ على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي سموه خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.حفظ الله سموه في سفره وإقامته.