صرحت الفنانة المصرية سميحة أيوب، بأن عائلتها كانت ترفض بشدة دخولها الوسط الفني.

وأوضحت أيوب في تصريحات تلفزيونية، أن أهلها صرحوا بأنهم سوف يقومون بالتبرؤ منها في حالة دخولها عالم الفن.

وأشارت إلى أنها أصرت على عالم الفن وذهبت للالتحاق بمعهد الفنون وقامت بتسمية نفسها “سميحة سامي” كاسم فني لها.

وأضافت أنها كانت بطلة برنامج “عذراء الربيع” ولكن اسمها يظهر بـ”سميحة سامي” ولذلك فإن كثيرين لا يعرفون أن هذا البرنامج خاص بها حتى وقتنا هذا.

ولفتت إلى أنها بعد ذلك لم يعجبها اسم سميحة سامي وقامت بتغييره إلى “ناهد فريد”، وبعد ذلك قررت الرجوع لاسمها الحقيقي وهو “سميحة أيوب”.