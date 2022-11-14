كشفت إحدى مؤسسي تطبيق HOVER تهاني الثقفي تفاصيل انضمامها لأكاديمية مطوري آبل.

وقالت “الثقفي” خلال لقائها على قناة الإخبارية أنها انتهت من دراسة الماجستير في عام 2021 وفي تلك الفترة أتاها عرضاً وظيفياً بالتزامن مع الإعلان عن أكاديمية مطوري آبل.

وتابعت أنها قررت التقديم لأكاديمية آبل وتلقت الموافقة لافتةً إلى أنها من الطائف وبعد عمل عمل المقابلة والاختبار انتقلت إلى الرياض وعملت على التطبيق.