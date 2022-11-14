علق نادي مانشستر يونايتد على تصريحات نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجمة للنادي ومدربه.

وقال مانشستر يونايتد في بيان له: “يتابع مانشستر يونايتد ما تتداوله وسائل الإعلام حول حوار أجراه كريستيانو رونالدو. ويؤكد النادي أنه لن يقوم بالرد إلا بعد استبيان كافة الحقائق”.

وأضاف: “تركيزنا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة العمل والإيمان بأنفسنا والحفاظ على وحدة اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والموظفين والجماهير”.

وكان رونالدو هاجم ناديه ومدربه إيريك تن هاج واشتكى من تعرضه “للخيانة”، ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم 2022.