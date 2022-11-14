أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر وقف وجبات الغداء المجانية للعاملين في المنصة لتوفير 13 مليون دولار، زاعماً أن الناس الذين يعدون الوجبات أكثر من الذين يأكلونها.

ودخل ماسك في جدال مع مديرة تنفيذية سابقة في تويتر عن تكلفة فاتورة طعام الشركة، بحسب صحيفة تيلغراف البريطانية

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: “تويتر تنفق مليون دولار سنوياً على خدمة الطعام في مقر سان فرانسيسكو. وتظهر ملفات الشارات أن ذروة الحضور كانت 25%، ومتوسط الحضور أقل من 10% ومن يعدون الوجبات أكثر من الذين يتناولونها ولا يهتمون بتقديم الطعام لأنه لا يوجد أحد في المبنى”.