قرر فيليبي ألفاريز، وهو مدرس يعمل في مدرسة بالمكسيك، الاستقالة من وظيفته، من أجل دعم منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وحسب صحيفة “ريفورما” المكسيكية، الأحد، فإن ألفاريز، وهو مدرس للتربية البدنية، حصل على إجازة من أجل السفر إلى قطر لحضور كأس العالم، ودعم منتخب بلاده في العرس العالمي، قبل أن يتم إبلاغه قبل أيام قليلة من قبل إدارة المدرسة، بأن إجازته باتت غير ممكنة في الوقت الحالي.

وقال ألفاريز (31 عاما)، في تصريحات نقلتها الصحيفة ذاتها: “النصيحة التي يمكنني تقديمها للأشخاص الذين لا يزالون غير مشجعين لاتخاذ مثل هكذا قرار، بأن هناك حياة واحدة وستكون هناك وظائف كثيرة، أطلب منهم تشجيع أنفسهم والاستمتاع بالحياة”.

وكشف المعلم، أنه قبل أربع سنوات، وتحديدا في مونديال روسيا 2018، حصل على إذن بالسفر، وهو أمر رُفض في هذه المناسبة، لكنه قرر ترك عمله من أجل التواجد في كأس العالم من جديد.