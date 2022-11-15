علق القانوني احمد الشيحي على قضية اللاعب فهد المولد المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، وعلى إثرها تم استبعاده من كأس العالم بقطر.

قال الشيحي “إجراءات الاستئناف الفعلية العملية في قضية فهد المولد مثل إجراءات لغة التحكيم وعدد المحكمين بدأت منذ أيام ، وما تم تقديمه منذ شهر هو طلب استئناف فقط”

وأضاف القانوني “الفيفا ليس طرفا في هذا النزاع ولم يستأتف في قرار مركز التحكيم الرياضي في السعودية ، وحتى اللحظة لم يتم رفع أي طلب مستعجل أو مايسمى تدابير وقتية لإيقاف اللاعب ”

وتابع “لجنة مكافحة المنشطات الدولية WADA لم تتقدم بطلب تحكيم معجل بسبب بطولة كأس العالم ، كما أن هيئة التحكيم لم تُشكل وجلسة الاستماع لم تُحدد”

واختتم الشيحي حديثه قائلا “رغم ذلك، قد لا يلام اتحاد الكرة على الاستبعاد”.