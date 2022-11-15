لقي 3طلاب مصرعهم في جامعة فرجينيا الأميركية، إثر إطلاق نار، فيما قالت السلطات إن المهاجم طالب في الجامعة .

وقالت الشرطة أن المتهم بارتكاب الهجوم يدعى كريستوفر جونز جونيور، لافتة إلى أنه محتجز.

وكشف رئيس جامعة فرجينيا، جيم رايان،عن هوية القتلى الثلاثة، وهم دشين بيري، ولافيل ديفيس جونيور، وديفين تشاندلر. وأصيب لاعبان آخران في الهجوم.

وأوضح أن الجريمة وقعت أثناء عودة حافلة فريق كرة القدم للحرم الجامعي، وتم إلغاء الدروس في الجامعة ووصل عناصر الإف بي آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) إلى موقع الجريمة، وفق ما ذكر موقع “فوكس نيوز” الأميركي.