استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسيرة الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ضمن سلسلة من التقارير يسلط خلالها الضوء على مدربي المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وذكر الاتحاد القاري في تقريره أن مدرب منتخب السعودية أسهم في توفير مستوى عالٍ من الاستقرار في المنتخب منذ استلامه مهمة قيادة الجهاز الفني في عام 2019م، حيث استفاد منتخب السعودية من هذا الاستقرار لينجح في حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

ووصل رينارد إلى السعودية وهو يمتلك سجلاً مميزاً على صعيد التدريب، حيث استلم المهمة خلفاً للمدرب السابق خوان أنتونيو بيزي، ونجح في دمج قدراته على التنظيم والانضباط، مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الموهوبين، ليبدأ عملية بناء في الفترة التي تلت الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ودور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتحت قيادة رينارد ظهر المنتخب السعودي بصورة مميزة، ليتفوق على اليابان وأستراليا، ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يمدد عقده حتى عام 2027م.

وسبق لرينارد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا عام 2012م خلال تجربته الثانية في العمل كمدرب لمنتخب وطني، ليتسلم بعدها تدريب منتخب ساحل العاج وقاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2015، ليصبح أول مدرب يحرز هذا اللقب مرتين مع منتخبين مختلفين.

وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب لثلاث سنوات، حيث قاده لإنهاء فترة غياب لمدة 20 عاماً عن كأس العالم، بالتأهل إلى نسخة مونديال عام 2018م في روسيا، قبل الوداع من دور المجموعات، ثم غادر في 2019م وذلك بعد الخروج من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضمُّ إلى جانبه كلاً من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.