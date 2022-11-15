وثق مقطع فيديو، حديث جانبي بين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والرئيس الصيني جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20 في مدينة بالي.

وأظهر فيديو آخر، حديث جانبي بي ولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، استقبل ولي العهد لدى وصوله إلى مقر انعقاد «قمة العشرين»، كما رحب بسموه والوفد المرافق له.