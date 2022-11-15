وثق مقطع فيديو، حديث جانبي بين ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والرئيس الصيني جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين G20 في مدينة بالي.

وأظهر فيديو آخر، حديث جانبي بي ولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديث جانبي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، استقبل ولي العهد لدى وصوله إلى مقر انعقاد «قمة العشرين»، كما رحب بسموه والوفد المرافق له.

فيديو | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين G20#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي#الإخبارية pic.twitter.com/qJFACAVDhY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2022

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة قادة مجموعة العشرين G20#محمد_بن_سلمان_في_قمة_بالي#الإخبارية pic.twitter.com/Ptedgk2aPS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2022