تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫87786 مقابل الريال الواحد 0٫25787

الدولار:3٫75877 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي:1٫02328 مقابل الريال الواحد 0٫97721

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57766

دينار أردني:5٫30157 مقابل الريال الواحد 0٫18863

دينار كويتي: 12٫21428 مقابل الريال الواحد 0٫08188

دينار بحريني: 9٫96909 مقابل الريال الواحد 0٫10031

الريال القطري:1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي:0٫35126 مقابل الريال الواحد 2٫84960

الجنيه المصري:0٫15367 مقابل الريال الواحد 6٫50875