تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫87786 مقابل الريال الواحد 0٫25787
الدولار:3٫75877 مقابل الريال الواحد 0٫26604
درهم إماراتي:1٫02328 مقابل الريال الواحد 0٫97721
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57766
دينار أردني:5٫30157 مقابل الريال الواحد 0٫18863
دينار كويتي: 12٫21428 مقابل الريال الواحد 0٫08188
دينار بحريني: 9٫96909 مقابل الريال الواحد 0٫10031
الريال القطري:1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860
الدرهم المغربي:0٫35126 مقابل الريال الواحد 2٫84960
الجنيه المصري:0٫15367 مقابل الريال الواحد 6٫50875
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