الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء15 نوفمبر

لص يقع في شر أعماله

منذ 23 دقيقة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    مذيع يتفاجئ بحادث على الهواء

    منذ 4 دقيقة
    0
    999
    أسعار النفط تواصل خسائرها اليوم الثلاثاء

    أسعار النفط تواصل خسائرها اليوم الثلاثاء

    منذ 8 دقيقة
    0
    1100
    جامعة الملك خالد توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات

    جامعة الملك خالد توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات

    منذ 19 دقيقة
    0
    1100

    لص يقع في شر أعماله

    منذ 23 دقيقة
    0
    999
    أسعار العملات مقابل الريال اليوم

    أسعار العملات مقابل الريال اليوم

    منذ 39 دقيقة
    0
    1000