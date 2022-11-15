يشرف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” على 12 مزادًا علنيًا حضوريًا لبيع المنقولات المتنوعة من الأصول قيد التصفية، وذلك في الفترة ما بين 17 و30 نوفمبر الجاري.

وتبدأ المزادات بمزادي سيارات متنوعة مستعملة وكلاسيكية في مدينة الرياض، ومزاد آخر سيقام على إبل ومواشي بمحافظة شقراء، ثم مزاد يقام على كسارة وخلاطة إسمنت بملحقاتها، ومزاد لمعدات وأدوات شركة تجهيز مطاعم بمدينة الرياض، إضافة إلى مزاد على منقولات شركة معارض واحتفالات بمدينة الرياض، ثم مزاد سيارات مستعملة بمدينة الرياض، ومزاد آخر على مصنع الألمنيوم بمدينة الرياض، ومزاد منقولات مجمع طبي بمدينة الرياض، ثم مزاد لبضائع وطرود شركة لوجستية بمدينة الرياض، وكذلك مزاد لمعدات وتجهيزات عيادات أسنان بمحافظة جدة ثم مزاد مصنع مواسير بمحافظة جدة أيضًا.

ودعا مركز إنفاذ الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المزادات، وشروط المشاركة فيها إلى الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط هنا .

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.