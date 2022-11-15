حقَّق ميناء جدة الإسلامي رقمًا قياسيًا جديدًا بمناولة 468,550 حاويةً خلال شهر أكتوبر 2022م بزيادة بنسبة 16.54% عن ذات الفترة من العام الماضي الذي سجل 402,061 حاوية.

وجسّد هذا الرقم القياسي إحدى ثمار الشراكات الإستراتيجية مع خطوط الملاحية العالمية، وكفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب توافر مقومات العمل المتكاملة وكفاءة الموارد البشرية العاملة بالميناء، وتحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

كما سجل الميناء خلال شهر أكتوبر الماضي 67,675 عملية مناولة لبضائع الدحرجة (RO-RO) بارتفاع بنسبة 91.84% مقارنة بعدد العمليات المُسجلة في شهر أكتوبر 2021م البالغ عددها 35,276 عملية، مما عكس الكفاءة التشغيلية بالميناء.

وكانت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” قد وقعت مع شركائها الإستراتيجيين عدداً من الاتفاقيات بهدف رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة، سعياً منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.

وأبرمت “موانئ” اتفاقيات استثنائية لإنشاء 6 مناطق لوجستية واعدة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار ريال، توفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة مع شركات محلية وعالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسيته وترسيخ مكانته اللوجستية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي هو الميناء الأول للصادرات السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، حيث يمر من خلاله 75% من حجم التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية.