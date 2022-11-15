أنجزت محاكم التنفيذ في المملكة وفقاً لوزارة العدل أكثر من 4.3 ملايين خدمة للمستفيدين من محاكم التنفيذ، وذلك بشكل إلكتروني عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز دون الحاجة لزيارة المحاكم ودوائر التنفيذ، خلال العام الجاري 2022م.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 800 ألف طلب تنفيذ تم استقباله عبر بوابة ناجز خلال العام الجاري، وتم صدور أكثر من 1.4 مليون قرار، وأكثر من 600 ألف طلب إنهاء إلكتروني وأكثر من 1.5 مليون حوالة مالية تمت بشكل آلي للمستفيدين عن بعد.

وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشّن في شهر مارس الماضي “المحكمة الافتراضية للتنفيذ” التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق لصاحبه، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة “نافذ”.